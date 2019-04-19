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Президент Мали принял отставку премьер-министра и правительства

Политика

В качестве официальной причины отставки резня в Огоссагу не называется

Президент Мали принял отставку премьер-министра и правительства
Marco Bellucci
Мали

Бамако, 19 апреля 2019, 22:30 — REGNUM  Премьер-министр и правительство Мали ушли в отставку на фоне протестов и давления оппозиции после резни в деревне фулани, 19 апреля передает агентство Reuters.

«Президент принял отставку премьер-министра и членов правительства», — говорится в заявлении администрации президента Ибрагима Бубакара Кейта.

В качестве официальной причины отставки резня в деревне фулани не называется, однако объявление было сделано на следующий день после дебатов в парламенте о вотуме недоверия правительству из-за ситуации в Огоссагу.

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