Президент Мали принял отставку премьер-министра и правительства

Бамако, , 22:30 — REGNUM Премьер-министр и правительство Мали ушли в отставку на фоне протестов и давления оппозиции после резни в деревне фулани, 19 апреля передает агентство Reuters.

«Президент принял отставку премьер-министра и членов правительства», — говорится в заявлении администрации президента Ибрагима Бубакара Кейта.

В качестве официальной причины отставки резня в деревне фулани не называется, однако объявление было сделано на следующий день после дебатов в парламенте о вотуме недоверия правительству из-за ситуации в Огоссагу.

Читайте также: Тысячи человек вышли на митинг против этнических чисток в Мали