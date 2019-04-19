Госсекретарь США и глава МИД Британии обсудили Ливию и Йемен

Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Глава госдепа США Майк Помпео обсудил с британским министром иностранных дел Джереми Хантом развитие ситуации в Ливии и Йемене, сообщается 19 апреля в заявлении официального представителя Госдепа США Морган Ортагус.

По словам Ортагус, Помпео и Хант обсуждали «ключевые международные приоритеты, включая разрешение конфликтов в Йемене и Ливии», а также варианты по «обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры, в том числе 5G».

Стороны отметили, что продолжат прилагать усилия для возвращения Ливии от военного конфликта к политическому урегулированию, а также подтвердили поддержку позиции спецпосланника Генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, войска которого с 4 апреля ведут бои, пытаясь овладеть столицей Ливии Триполи.

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