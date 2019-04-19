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В эфире теледебатов на Украине заявили об угрозе покушения на Порошенко

Политика

Пётр Порошенко героически отказался покидать эфир после сообщения телеведущей о якобы угрозе теракта

В эфире теледебатов на Украине заявили об угрозе покушения на Порошенко
Угроза

Киев, 19 апреля 2019, 21:47 — REGNUM  Модератор дебатов кандидатов в президенты Украины на «Общественном телевидении» Мирослава Барчук объявила об угрозе теракта в момент появления в студии Петра Порошенко.

«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире», — заявила телеведущая, предложив присутствующим покинуть зал.

Между тем Пётр Порошенко отказался выходить их студии. Чуть позднее ведущая уточнила, что редакторы проинформировали её о звонке на линию «102» с угрозой теракта и отметили, что «это могло быть покушение на президента».

Пётр Порошенко прибыл на эфир «Общественного» после дебатов с Владимиром Зеленским, которые состоялись на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Оппонент действующего президента отказался от предложения дальнейших дебатов в телеэфире.

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