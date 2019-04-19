МВД Украины: Дебаты посетили втрое меньше людей, чем планировалось

Киев, , 21:42 — REGNUM Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве посетили 22 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства внутренних дел, передает корреспондент ИА REGNUM.

В МВД заявили, что ситуация на стадионе во время дебатов была «спокойная и контролируемая».

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в комментарии прессе отметил:

«У нас нет потерпевших, все прошло организованно в вопросах обеспечения безопасности».

«Нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили», — добавил, в свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, ранее ожидалось, что на НСК «Олимпийский» во время дебатов будут присутствовать около 60 тысяч человек. Такие цифры называли и глава МВД Арсен Аваков, и другие представители ведомства. Для охраны порядка на стадионе задействовали в общей сложности порядка 10 тыс. силовиков.

По итогом дебатов эксперты заявили, что сторонников Порошенко на стадионе было существенно больше, чем представителей команды Владимира Зеленского.