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Ведущая дебатов: «В студии канала, куда пришел Порошенко, есть террорист»

Политика

Порошенко решил остаться в студии

Киев, 19 апреля 2019, 21:38 — REGNUM  Ведущая дебатов на «Общественном телевидении» журналистка Мирослава Барчук заявила о присутствии в студии человека, который может совершить теракт. Соответствующее заявление она сделала 19 апреля в прямом эфире «Общественного».

"Мне сообщили, что в зале находится человек, который может совершить террористический акт. Я оглашаю это, чтобы тот, кто боится, сейчас покинул зал. Для вас есть возможность выйти из зала», — сказала журналистка, обращаясь к президенту Петру Порошенко и зрителям.

«Принимаю решение остаться», — сказал Порошенко.

«Я остаюсь, Пётр Алексеевич, потому что я ведущая шоу, что мне делать?» — задалась вопросом Барчук.

Также она сообщила, что Владимир Зеленский не пришел на дебаты.

Как сообщалось, ранее модератор дебатов на «Общественном телевидении» Павел Казарин сообщил, что трансляция дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко завершится в 22:00.

«Мы предлагаем президенту вместо скучных монологов ответить на вопросы … 20 вопросов от всех, кому не все равно», — добавил Казарин.

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