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Продолжения шоу не будет. На теледебаты Зеленский не явился

Политика

Дебаты на стадионе завершились, кандидаты раскрылись достаточно

Киев, 19 апреля 2019, 21:36 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не явился на теледебаты в студию телеканала «Общественное ТВ», сообщает 19 апреля указанный выше телеканал.

Конкурент Зеленского, нынешний президент Украины Пётр Порошенко, пришёл на дебаты.

Напомним, в 20:00 закончились публичные дебаты кандидатов на стадионе «Олимпийский».

Второй тур выборов президента должен пройти на Украине 21 апреля.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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