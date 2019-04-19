Продолжения шоу не будет. На теледебаты Зеленский не явился

Киев, 19 апреля 2019, 21:36 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не явился на теледебаты в студию телеканала «Общественное ТВ», сообщает 19 апреля указанный выше телеканал.
Конкурент Зеленского, нынешний президент Украины Пётр Порошенко, пришёл на дебаты.
Напомним, в 20:00 закончились публичные дебаты кандидатов на стадионе «Олимпийский».
Второй тур выборов президента должен пройти на Украине 21 апреля.
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