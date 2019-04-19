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Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины

Политика

Президент занимался координацией работы МЧС в Забайкалье

Москва, 19 апреля 2019, 21:36 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не смотрел проходившие сегодня в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщил Life пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, во время дебатов в Киеве глава государства занимался координацией работы МЧС по устранению природных пожаров в Забайкалье.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины, актёра и шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на предстоящее воскресенье, 21 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: «Обман украинцев продолжается»: В МИД России дали оценку дебатам в Киеве

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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