Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины

Москва, 19 апреля 2019, 21:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин не смотрел проходившие сегодня в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщил Life пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, во время дебатов в Киеве глава государства занимался координацией работы МЧС по устранению природных пожаров в Забайкалье.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины, актёра и шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.
Второй тур президентских выборов на Украине намечен на предстоящее воскресенье, 21 апреля.
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