На дебатах Порошенко стал «модератором «95-го Квартала» — депутат Рады

Киев, , 21:30 — REGNUM Депутат Верховной Рады, член фракции «Народный фронт» Игорь Лапин считает, что дебаты на стадионе «Олимпийский» были «противоречивыми». Соответствующее заявление Лапин сказал 19 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

«Много противоречий. С одной стороны, я видел «95-й Квартал», но к сожалению, модератором в «95-м Квартале был Петр Алексеевич Порошенко. Он доминировал на сцене. Его риторика, его манеры», — считает Лапин.

При этом он раскритиковал Зеленского за то, что называет «коллаборантов Донецка» «повстанцами».

"От господина Зеленского хотел бы услышать, как минимум что он собирается делать? Некоторые вещи я услышал. Мне было достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Являясь добровольцем первой волны с 2014 года, в штурмовом батальоне. Если у него в «дыре» (о Донецкой народной республике) — повстанцы, то мне с этим человеком просто не по пути. Я часто там слышал, что готовы погибать за Украину», — добавил Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Киеве на «Олимпийском» прошли дебаты между кандидатами в президенты Порошенко и Владимиром Зеленским. Дебаты прошли без чрезвычайных происшествий. В конце выступления кандидаты и зрители спели Гимн Украины.