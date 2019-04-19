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Скотленд-Ярд отчитался об арестах в ходе экологических протестов в Лондоне

Политика

Демонстранты смогли организовать блокаду моста Ватерлоо через Темзу

Скотленд-Ярд отчитался об арестах в ходе экологических протестов в Лондоне
Марина Захарова © ИА REGNUM
Лондонская полиция

Лондон, 19 апреля 2019, 21:20 — REGNUM  Полиция Лондона арестовала 570 человек за четыре дня экологических протестов в столице Великобритании, 19 апреля передает агентство Associated Press.

Тысячи протестующих смогли организовать блокаду моста Ватерлоо через Темзу, что привело к транспортным проблемам. В то же время демонстрация в Хитроу была малочисленной и не повлияла на работу аэропорта.

В пятницу, 19 апреля, к экологическим демонстрантам в Оксфорде присоединилась актриса, лауреат премии «Оскар» Эмма Томпсон.

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