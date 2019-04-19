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«Обман украинцев продолжается»: В МИД России дали оценку дебатам в Киеве

Политика

«Счастье, что крымчане вырвались из этого шапито», — заявила Мария Захарова

«Обман украинцев продолжается»: В МИД России дали оценку дебатам в Киеве
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петрушка

Москва, 19 апреля 2019, 21:10 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала состоявшиеся 19 апреля на Украине дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито», — добавила представитель российского МИД.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты — актёра и шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. В предстоящее воскресенье, 21 апреля, на Украине пройдёт второй тур выборов президента.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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