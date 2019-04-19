Эксперты отмечают переход Зеленского на дебатах на русский язык

Киев, , 21:03 — REGNUM На дебатах кандидатов в президенты Украины, состоявшихся вечером 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве, Владимир Зеленский бесспорно победил, считает украинский дипломат, экс-сотрудник МИД Украины Олег Волошин.

«Но ещё более верно, что победила страна, где, несмотря на все потуги власти и ее клевретов, не удалось задавить независимые СМИ, оппозицию, гражданское общество, в конце концов, право кандидата в президенты переходить в своей речи на родной язык. Свобода все же победила», — комментирует Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе дебатов с Порошенко Владимир Зеленский периодически переходил на русский язык.

Ранее, отвечая на вопрос, подпишет ли он в случае своей победы на президентских выборах закон о функционировании украинского языка как государственного, если его сейчас примет Верховная рада, Зеленский сказал:

«Его надо глубоко изучить. Потом я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона».

Отвечая на вопрос, останутся ли в случае его избрания квоты на украинский язык на телевидении, кандидат в президенты уточнил:

«Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть… Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами».