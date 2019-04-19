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Политолог: Порошенко обещал «нокаут» Зеленского, но этого не произошло

Политика

Действующий президент в ходе дебатов звучал «жестче и убедительнее», а вопросы Зеленского были «злее и острее»

Политолог: Порошенко обещал «нокаут» Зеленского, но этого не произошло
ЗеПрезидент. youtube.com
Зеленский

Киев, 19 апреля 2019, 20:47 — REGNUM  Обещанного Петром Порошенко «нокаута» в ходе дебатов на НСК «Олимпийский» сегодня, 19 апреля, не произошло, заявил украинский политолог Николай Песецкий.

По мнению Николая Песецкого, действующий президент в ходе дебатов звучал «жестче и убедительнее», а вот Зеленскому мешали плохой украинский и чтение по бумажке, но вопросы его были «злее и острее».

«Порошенко сыпал алармизмами, блеклой пропагандой и тошнотворными фейсбучными штампами. Обещанного «нокаута» не произошло», — констатирует специалист.

Также Песецкий обращает внимание, что у Порошенко на стадионе было количественное преобладание сторонников, визуально — разительное.

«То ли штаб Зеленского не смог мобилизовать сторонников, то ли они расслабились от убежденности в победе их кандидата. Оба варианта проблемные. А ещё гарант пришёл на сцену оппонента. Зеленский напрягся, но не растерялся», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 19 апреля, на главном стадионе Украины НСК «Олимпийский» состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мероприятие продолжалось примерно час.

В начале апреля украинские СМИ сообщили, что президент Украины Пётр Порошенко на закрытой встрече с фракцией БПП требовал активизировать борьбу с Владимиром Зеленским.

«Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом», — заявил прессе на условиях анонимности народный избранник от БПП.

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