В кузбасском Березовском назначили нового мэра

Кемерово, , 20:45 — REGNUM В Берёзовском городском округе Кемеровской области избран глава администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сессии городского Совета накануне, 19 апреля, после того, как были заслушаны доклады кандидатов, состоялось тайное голосование. Большинством голосов на должность главы Берёзовского городского округа избрана Светлана Щегербаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении теперь уже бывшего главы Березовского городского округа Кузбасса Дмитрия Титова было возбуждено уголовное дело по статье «Получении взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). У него были изъяты 280 тысяч рублей, полученные от сотрудника организации «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц, каких конкретно, предстоит установить следствию». Титов был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области 16 января на выходе из здания коммерческой организации.

И. о. главы Березовского городского округа была назначена Светлана Щегербаева.

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На внеочередной 13-й сессии Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 5 марта было принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы. На очередной 15-й сессии было принято решение об избрании главы. 10 апреля состоялся конкурс, по результатам которого были представлены две кандидатуры: и. о. главы Березовского городского округа Светлана Щегербаева и начальник правления жизнеобеспечения и строительства Берёзовского городского округа Алексей Шарнагель.