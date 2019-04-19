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Эксперт: «Порошенко сыплет надоевшими лживыми пафосными банальностями»

Политика

Зеленский на дебатах был в гораздо более выгодном наступательном положении

Эксперт: «Порошенко сыплет надоевшими лживыми пафосными банальностями»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 19 апреля 2019, 20:35 — REGNUM  «Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на дебатах был в гораздо более выгодном наступательном положении, и смотрелся куда убедительнее, увереннее и сильнее», — заявил украинский политолог и журналист Андрей Манчук.

По оценке эксперта, Порошенко на дебатах лишь сыпал лживыми пафосными банальностями — «которые, похоже, надоели даже его сторонникам».

«Зеленский говорит о социалке, коррупции, тарифах, нищете, войне, роттердамской схеме, даже о янтаре и вырубке леса. Порошенко: «Путин, Путин, Путин, остановим агрессора». Зеленский в гораздо более выгодном наступательном положении, и смотрится куда убедительнее, увереннее, сильнее. Порошенко сыплет лживыми пафосными банальностями, которые, похоже, надоели даже его сторонникам. Просто удивительно, что он ожидал от этих дебатов легкой победы. «Я не ваш оппонент, я — ваш приговор» — сказал сейчас Зеленский после длинного президентского спича на тему «кухарка не может быть верховным главнокомандующим». И это вполне может оказаться правдой», — комментирует Манчук.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе дебатов сегодня, 19 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил — он не верит в то, что Зеленский «мечтает сдать Украину России», однако, такая мечта, по словам Порошенко, есть у российского президента Владимира Путина.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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