Зеленский устроил Порошенко «холодный душ» на «Олимпийском» — эксперт

Киев, , 20:34 — REGNUM Директор украинского Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник подвел итоги публичных дебатов кандидатов в президенты Украины, которые состоялись сегодня, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

По мнению Бортника, прошедшие на стадионе «Олимпийский» дебаты в чём-то напоминали казацкую «Черную раду» 1663 года, когда вся Запорожская сечь, в том числе и «чернь» собралась для избрания гетмана.

«Хорошая традиция, которую надо закрепить в законе — это новая реинкарнация «Черной рады» в форме КВН в эпоху постмодерна», — написал Бортник на своей странице в социальной сети Facebook.

Также эксперт констатировал, что у Порошенко не получилось «нокаутировать» Зеленского в ходе дебатов, и тот уверенно идёт к победе в этой президентской кампании.

Бортник отметил, что оба кандидата работали в основном на свою аудиторию и повышали мобилизационный уровень своего электората.

При этом директор украинского Института анализа и менеджмента политики считает, что данные дебаты стали для Зеленского своеобразным «боевым крещением», а вот для Порошенко — «холодным душем», так как за все пять лет его президентства с ним никто не разговаривал так, как Зеленский сегодня на стадионе «Олимпийский».