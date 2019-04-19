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Порошенко заявил, что примет любой выбор граждан Украины 21 апреля

Политика

Период агитации в преддверии второго тура выборов президента Украины заканчивается

Порошенко заявил, что примет любой выбор граждан Украины 21 апреля
ЗеПрезидент. youtube.com
Владимир Зеленский с супругой

Киев, 19 апреля 2019, 20:24 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко в ходе дебатов со своим оппонентом, шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в центре Киева заявил, что он примет любой выбор граждан Украины, который они сделают 21 апреля.

По словам Порошенко, жизнь 21 апреля не закончится, и наступит 22 апреля. Сам он в ходе дебатов всячески призывал украинских граждан отдать ему свои голоса, однако подчеркнул, что примет любой выбор граждан Украины, который они сделают 21 апреля, когда состоится второй тур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дебаты на стадионе «Олимпийский» состоялись. Кандидаты в президенты Украины эмоционально обвиняли друг друга в различных грехах и практически не отвечали на вопросы по существу. Тем не менее Зеленский был менее голословным и завадал вполне конкретные вопросы, от ответа на которые Порошенко уходил. Сам Зеленский на некоторые вопросы Порошенко ответил вполне конкретно.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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