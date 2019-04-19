Дорог нет, сказать о них нечего. Зеленский рассказал о своей программе

Киев, , 20:19 — REGNUM Окончить войну, решить вопрос импичмента президента и отзыва депутатов, уравнять перед законом всех и реформировать медицину, такой видит свою программу действий кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Об этом он заявил 19 апреля в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский».

Кроме того, Зеленский сообщил о намерении отменить депутатскую неприкосновенность.

Какими методами он будет добиваться решения этих задач, Зеленский не пояснил.

При этом кандидат добавил, что о дорогах ему сказать нечего ввиду отсутствия таковых на Украине.

Второй тур выборов президента Украины должен состояться 21 апреля. На пост главы государства претендуют нынешний президент Пётр Порошенко и комик Владимир Зеленский.

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