Порошенко: «мешок с котами» Зеленский не сможет «удержать удары Путина»

Киев, , 20:15 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко выразил сомнения в способности Владимира Зеленского и его команды достойно противостоять политике Кремля. Об этом 19 апреля заявил президент Порошенко заявил на «Олимпийском» в Киеве во время дебатов, под скандирование зрителей: «Позор».

"Важно знать, как побеждать врага, а не распространять пророссийские фейки. Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину… Я верю, что господин Владимир не мечтает затянуть Украину назад в Российскую империю. Но Путин имеет эту мечту. И если он не знает, как этому противостоять, мы должны убрать все риски для украинского будущего… Вы не кот в мешке, вы мешок, а в вашем мешке коты, включая бывших регионалов», — сказал Порошенко.

Он заявил, что с 2014 года Зеленский так и не явился в военкомат по многочисленным повесткам.

«Сегодня мы стоим перед внешними вызовами, вызовами, которые требуют от президента мужества и силы. Вызовы, которые требуют от президента международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили эти пять лет? Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Хотя ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь, но стоило его начать четыре года назад, в 2014 году, когда страна нуждалась в усилиях всех волонтеров и добровольцев, а Владимир прятался от повесток, которыми его вызывали в военкоматы… Я уверен, что это недопустимо», — сказал Порошенко.

«Если у нас нет ответов на эти вопросы — это слабый глава государства, слабый, который не сможет удержать удары Путина. Слабый, потому что позиция, которая грозит государству, риски зашкаливают», — подытожил Порошенко.