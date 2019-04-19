Порошенко: Мне не стыдно, потому что я горжусь

Киев, , 20:15 — REGNUM В ходе дебатов кандидатов в президенты Украины на стадионе «Олимпийский» в центре Киева шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента, действующего президента Украины Пётра Порошенко, не стыдно ли ему за пять лет своего президентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе дебатов кандидаты практически не отвечали на вопросы друг друга, а скатывались на постоянные взаимные обвинения. В конце дебатов, когда у кандидатов была возможность задать друг другу по одному короткому вопросу, ответ на который мог быть либо «да», либо «нет», Зеленский спросил Порошенко, не стыдно ли ему за пять лет своего президентства.

«Нет. Мне не стыдно, потому что я горжусь Украиной», — ответил действующий глава государства.