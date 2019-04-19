Зеленский перечислил все «достижения» Порошенко

Киев, , 20:06 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов перечислил достижения, приписываемые себе действующим президентом Петром Порошенко, указав на то, что ни одно из них не является его личной заслугой.

«Безвиз, томос, язык, армия — всё, что вы писали на билбордах. Но мне кажется, что почему-то все эти достижения вы приписали только себе, не понимаю почему», — сказал Зеленский.

«Украинский язык был и до вас. Безвиз — это победа и украинских дипломатов, украинской диаспоры», — отметил политик.

При этом получение церковью на Украине томоса об автокефалии Зеленский назвал «победой Филарета». «Он боролся за украинскую церковь ещё до того, как вы стали президентом, и когда вы были прихожанином Московского патриархата», — заявил он.

«А заслуги нашей армии — это прежде всего подвиг украинских воинов, волонтёров, народа», — заключил Зеленский.