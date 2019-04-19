Пятница, 19 Апреля 2019 года
20:30:54 МСК

Зеленский перечислил все «достижения» Порошенко

Политика

Оппонент Порошенко на выборах считает, что действующий президент приписал себе заслуги украинского народа

Зеленский перечислил все «достижения» Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Хорошо

Киев, 19 апреля 2019, 20:06 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов перечислил достижения, приписываемые себе действующим президентом Петром Порошенко, указав на то, что ни одно из них не является его личной заслугой.

«Безвиз, томос, язык, армия — всё, что вы писали на билбордах. Но мне кажется, что почему-то все эти достижения вы приписали только себе, не понимаю почему», — сказал Зеленский.

«Украинский язык был и до вас. Безвиз — это победа и украинских дипломатов, украинской диаспоры», — отметил политик.

При этом получение церковью на Украине томоса об автокефалии Зеленский назвал «победой Филарета». «Он боролся за украинскую церковь ещё до того, как вы стали президентом, и когда вы были прихожанином Московского патриархата», — заявил он.

«А заслуги нашей армии — это прежде всего подвиг украинских воинов, волонтёров, народа», — заключил Зеленский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить