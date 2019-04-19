Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты на украинском ТВ

Киев, , 20:02 — REGNUM Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко позвал своего оппонента шоумена Владимира Зеленского продолжить дебаты на украинском телевидении. Об этом Порошенко заявил сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский» в центре Киева.

Дебаты кандидатов на стадионе «Олимпийский» проходили при большом скоплении народа, кандидаты обвиняли друг друга во лжи и не отвечали на вопросы по существу.

Один из аргументов Порошенко был в том, что про Зеленского якобы никто ничего не знает, и про его программу тоже. Только благодаря этим дебатам на стадионе якобы удалось что-то узнать о программе Зеленского, и чтобы узнать больше, он позвал Зеленского на телевидение продолжить дебаты.

Ответа на это предложение Зеленский в ходе дебатов не дал.

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