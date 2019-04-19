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Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты на украинском ТВ

Политика

Дебаты на стадионе завершились

Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты на украинском ТВ
ЗеПрезидент. youtube.com
Порошенко смотрит на Зеленского

Киев, 19 апреля 2019, 20:02 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко позвал своего оппонента шоумена Владимира Зеленского продолжить дебаты на украинском телевидении. Об этом Порошенко заявил сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский» в центре Киева.

Дебаты кандидатов на стадионе «Олимпийский» проходили при большом скоплении народа, кандидаты обвиняли друг друга во лжи и не отвечали на вопросы по существу.

Один из аргументов Порошенко был в том, что про Зеленского якобы никто ничего не знает, и про его программу тоже. Только благодаря этим дебатам на стадионе якобы удалось что-то узнать о программе Зеленского, и чтобы узнать больше, он позвал Зеленского на телевидение продолжить дебаты.

Ответа на это предложение Зеленский в ходе дебатов не дал.

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