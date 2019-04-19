Кито, 19 апреля 2019, 19:59 — REGNUM
Суд Эквадора вынес постановление об аресте бывшего министра иностранных дел Рикардо Патиньо, 19 апреля передает агентство Associated Press.
Патиньо, соратник бывшего президента Рафаэля Корреа, обвиняется в призывах к свержению государственной власти. Ранее власти Эквадора обратились в Интерпол с просьбой оказать помощь в его аресте.
Бывший глава МИД Эквадора, который скрывается от действующих властей, заявил в видеообращении о своей невиновности и политическом преследовании.
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