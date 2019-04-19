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В мове слов не хватило. Зеленский дебатирует на русском языке

Политика

Дебаты кандидатов совпали со 110-летием Киевского зоопарка

В мове слов не хватило. Зеленский дебатирует на русском языке
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мова

Киев, 19 апреля 2019, 19:57 — REGNUM  Один из двух кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов со своим соперником Петром Порошенко постоянно переходит на русский язык, сообщает 19 апреля корреспондент .

В частности, большая часть вопросов избирателей, адресованных Порошенко, зачитана Зеленским на русском языке, хотя оба кандидата поддерживают ограничения использования русского языка на территории Украины.

Стоит отметить, что по стечению обстоятельств дебаты кандидатов совпали со 110-летием открытия Киевского зоопарка.

Напомним, второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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