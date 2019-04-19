В мове слов не хватило. Зеленский дебатирует на русском языке

Киев, , 19:57 — REGNUM Один из двух кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов со своим соперником Петром Порошенко постоянно переходит на русский язык, сообщает 19 апреля корреспондент .

В частности, большая часть вопросов избирателей, адресованных Порошенко, зачитана Зеленским на русском языке, хотя оба кандидата поддерживают ограничения использования русского языка на территории Украины.

Стоит отметить, что по стечению обстоятельств дебаты кандидатов совпали со 110-летием открытия Киевского зоопарка.

Напомним, второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.

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