Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Киев, , 19:53 — REGNUM Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко спросил своего оппонента Зеленского, когда он извинится перед Украиной, которую он якобы называл проституткой, а украинских граждан хохлами.

Порошенко заявил, что Украине нужен мир, необходимо закончить войну так, чтобы российской угрозы никогда не было. Он подчеркнул, что Украина должна закончить войну не «на коленях, ползя» к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Каким образом вы называли Украину проституткой, а украинцев хохлами, и когда вы один раз обидели Кадырова и тут же извинились, и когда вы извинитесь перед Украиной?» — спросил Порошенко.

Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

«Я и сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, перед каждым ребенком, который не дождался с фронта своего отца, перед каждой женщиной, которая не дождалась с фронта своего мужа», — сказал Зеленский и встал на колени на сцене.

Порошенко последовал его примеру и так же встал на колени, но спиной к зрителям, и поцеловал украинский флаг.