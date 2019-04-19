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Зеленский: Все каналы на Украине принадлежат олигархам, включая Порошенко

Политика

Владимир Зеленский заявил, что отказался от приглашения работать на канале Петра Порошенко

Зеленский: Все каналы на Украине принадлежат олигархам, включая Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Поздравление

Киев, 19 апреля 2019, 19:52 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов в Киеве заявил, что не пошёл работать на «Пятый канал», поскольку он принадлежит олигарху — действующему президенту Петру Порошенко.

«Вы назвали меня партнёром Коломойского… Я хочу сказать каждому украинцу, так получилось, что у нас в стране все телеканалы принадлежат олигархам, в том числе Петру Порошенко», — сказал Зеленский.

По его словам, Порошенко приглашал его работать на «Пятый канал». «Но я не пошёл туда — не потому, что вы олигарх, а потому, что я свободный человек», — отметил Зеленский.

Политик высказал мнение, что «президент не может быть олигархом, а должен быть из народа».

Пётр Порошенко в ответ назвал «Пятый канал» каналом «честных новостей», и отметил, что именно благодаря его журналистам состоялся первый майдан 2004 года.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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