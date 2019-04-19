Зеленский – Порошенко: «Я результат ваших ошибок и обещаний»

Киев, , 19:50 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как президент Петр Порошенко лично отговаривал его идти на президентские выборы. Соответствующее заявление Зеленский сделал 19 апреля на дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Помните. Я хочу вам напомнить момент, когда вы меня пригласили на Банковую, Петр Алексеевич. Я приехал на Банковую, а вы мне сказали: «Вова, зачем тебе это нужно, это очень сложно. Ты не будешь видеть своих детей. Не будешь видеть свою жену, будешь меньше зарабатывать». Один вопрос: зачем вы все туда лезете?

«Я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич, я результат ваших ошибок и обещаний. И это так и есть, это правда, и вы это понимаете», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский упрекнул Порошенко за связи с президентом России Владимиром Путиным, которая осуществляется через лидера партии «За жизнь» Виктора Медведчука.

«Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит: «Путин, я тебе покажу». А второй тихонько передает приветики в Москву господином Медведчуком. Первый говорит, что в платежках за коммуналку будет минус, а второй тихонько делает «Роттердам+».

Первый говорит: «Я открываю школу». А второй постоянно, тихонько открывает магазины «Рошен»… Первый Петр Порошенко говорит: «Я бизнес передал в слепой траст», а второй увеличивает свое состояние за год в 82 раза. Скажите, пожалуйста, так может и бюджет Украины передадим в слепой траст», — возмутился Зеленский.