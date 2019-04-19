Зеленский: «Мы голосовали за одного Порошенко, но выбрали другого»

Киев, , 19:43 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2014 году, голосовали за одного Петра Порошенко, но выбрали другого. Соответствующее заявление Зеленский сделал 19 апреля на дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Это правда, потому что существует два Порошенко. Первый — прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист. Он обычно появляется тогда, когда есть камеры, а потом, когда камеры выключаются, появляется другой — такой себе Петр Второй», — сказал Зеленский.

При этом он упрекнул Порошенко за связи с Кремлем, которая осуществляется через лидера партии «За жизнь» Виктора Медведчука.

«Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит: «Путин, я тебе покажу». А второй тихонько передает приветики в Москву господином Медведчуком. Первый говорит, что в платежках за коммуналку будет минус, а второй тихонько делает «Роттердам+». Первый говорит: «Я открываю школу». А второй постоянно, тихонько открывает магазины «Рошен»… Первый Петр Порошенко говорит: «Я бизнес передал в слепой траст», а второй увеличивает свое состояние за год в 82 раза. Скажите, пожалуйста, так может и бюджет Украины передадим в слепой траст», — возмутился Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год президент Порошенко нарастил состояние в 80 раз — до $2,17 млн по сравнению с 2017 годом ($606,17 тыс.). Так, с начала февраля 2019 года он задекларировал $2,17 млн доходов, свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц. В частности, президент Украины с начала февраля задекларировал доход на сумму 58,5 млн гривен ($2,17 млн), в том числе 18,6 млн гривен ($691,7 тысячи) дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый не диверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» и 1,1 млн гривен ($40,9 тысячи) процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ).