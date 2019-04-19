Пятница, 19 Апреля 2019 года
23:35:23 МСК

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Политика

«Всё враньё»

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шоколадный король. Порошенко

Киев, 19 апреля 2019, 19:33 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен». Вопрос был задан сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский».

Зеленский спросил Порошенко:

«Правда ли, что конфеты «Рошен» продаются в Москве? Правда ли, что конфеты «Рошен» есть в пайках ополченцев ДНР и ЛНР? Почему бывший глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева прячется в Лондоне?»

Зеленский предложил людям выбрать вопрос для Порошенко.

Но Порошенко не стал отвечать ни на один вопрос и обвинил Зеленского во лжи.

«Абсолютно всё что говорит Зеленский — враньё и не соответствует действительности», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что никто из его друзей якобы никогда не обвинялся в коррупции.

«Ни один из моих друзей не будет иметь отношения к коррупции. Как только возникнет подозрение — он перестанет быть другом», — сказал Порошенко.

Далее Порошенко стал обвинять Зеленского в связях с Россией, некомпетентности и коррупции.

«Вы — красивая обёртка, а внутри — соратники Азарова, пятая колонна и беглецы», — сказал Порошенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить