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Зеленский предъявил Порошенко Иловайск и Дебальцево

Политика

Он напомнил о социально-экономических и военных просчетах Порошенко

Зеленский предъявил Порошенко Иловайск и Дебальцево
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Герои

Киев, 19 апреля 2019, 19:31 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что ошибся в 2014 году, когда отдал свой голос на выборах за действующего президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление Зеленский сделал 19 апреля на дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Мы собрали стадион, я немного чувствую себя Вакарчуком. Спасибо вам всем, вам аплодисменты. Спасибо вам и Украине за поддержку. Я стою на этой сцене. Мог ли я — простой парень из Кривого Рога представить, что буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и бесспорно выбрали президентом Украины в 2014 году. Что самое интересное, я сам был за господина Порошенко. Это правда, но я ошибся», — сказал Зеленский.

Он напомнил о социально-экономических и военных просчетах Порошенко.

«Могли ли мы тогда представить, что его «жить по-новому» станет нашим «выживать». Могли ли мы тогда себе представить, что ваше «закончить войну за две недели» станет нашим Иловайском и Дебальцево. Могли ли мы с вами тогда представить, что его «обогащение людей» станет обогащением только его людей. Могли ли мы с вами представить, что революцией достоинства воспользуются негодники», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2016 гг. украинская армия потерпела поражения в боях на Донбассе. В частности, украинские солдаты регулярно оказывались в окружениях в Иловайске, в Шахтерском районе, под Саур-Могилой, в Луганской области. При этом украинское войско было вынуждено оставить позиции на Дебальцевском плацдарме, сражаясь с превосходящими силами противника.

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