В Турции сообщили о задержании двух шпионов спецслужб ОАЭ

Анкара, , 19:28 — REGNUM В Стамбуле турецкие силовики задержали двух сотрудников спецслужб Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые уже признались в шпионской деятельности, сообщает 19 апреля газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что задержание было проведено еще 15 апреля, но в СМИ о нём сообщили лишь сейчас.

Источник, на который ссылается газета, утверждает, что задержанные проверяются на причастность к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, в октябре 2018 года Джамаль Хашогги пропал без вести на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело не найдено до сих пор.

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