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Порошенко: Зеленский «прятался от повесток, когда его вызывали в военкомат»

Политика

Порошенко заявил, что Зеленский не достоин быть «президентом воюющей страны»

Порошенко: Зеленский «прятался от повесток, когда его вызывали в военкомат»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 19 апреля 2019, 19:21 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов призвал своего оппонента Владимира Зеленского рассказать украинцам, что он «собирается делать как президент воюющей страны».

«Мы стоим перед вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы удерживали пять лет?» — сказал Порошенко.

Он отметил, что в 2014 году, когда «страна нуждалась в силах всех волонтёров и добровольцев», Зеленский «прятался от повесток, когда его вызывали в военкомат».

По мнению Порошенко, Украина не может позволить себе «слабого главу государства, который не сможет ответить Владимиру Путину» — именно таковым, по его мнению, является Владимир Зеленский.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: в 2014 году я голосовал за Порошенко. Я ошибся

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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