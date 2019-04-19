Порошенко: Зеленский «прятался от повесток, когда его вызывали в военкомат»

Киев, , 19:21 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов призвал своего оппонента Владимира Зеленского рассказать украинцам, что он «собирается делать как президент воюющей страны».

«Мы стоим перед вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы удерживали пять лет?» — сказал Порошенко.

Он отметил, что в 2014 году, когда «страна нуждалась в силах всех волонтёров и добровольцев», Зеленский «прятался от повесток, когда его вызывали в военкомат».

По мнению Порошенко, Украина не может позволить себе «слабого главу государства, который не сможет ответить Владимиру Путину» — именно таковым, по его мнению, является Владимир Зеленский.

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