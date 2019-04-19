Полиция Киева не выпустит зрителей до конца дебатов

Киев, , 19:06 — REGNUM На стадион «Олимпийский» в Киеве продолжают собираться зрители. По состоянию на 18.30 очереди стали значительно меньшими. Людей пропускают через рамки металлоискателя, им приходится пройти многоуровневую проверку правоохранителей.

Так, на подходе к рамкам их обыскивают на наличие запрещенных предметов и веществ. Правоохранители не пропускают людей в состоянии алкогольного опьянения. В 18.45 контрольные пункты пропуска на стадион будут закрыты.

Все билеты на дебаты распространены. При входе на стадион нужно предъявить бумажный билет, система не считывает электронные билеты. Также силовики предупреждают о запрете покидать контрольные пункты пропуска до завершения дебатов. По всей видимости, силовики хотят обеспечить комфортный выход со стадиона кандидатов в президенты, которые продолжат дебаты на Общественном телевидении.

У стадиона дежурит 20 карет «скорой помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве запланированы дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского. Для охраны общественного порядка на стадионе и вокруг него привлечено более 10 тыс полицейских.