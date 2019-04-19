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Порошенко покинул свою половину стадиона и перешел на сторону Зеленского

Политика

Кандидаты пожали друг другу руки

Порошенко покинул свою половину стадиона и перешел на сторону Зеленского
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выступление Петра Порошенко

Киев, 19 апреля 2019, 19:05 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко нарушил первоначальную договоренность и покинул свою половину стадиона «Олимпийский», и перешёл на сторону, которая по первоначальной договорённости была отведена Владимиру Зеленскому.

Зеленский был явно не готов к такому развороту событий и не ожидал его. Пока Порошенко и его команда переходили стадион, Зеленский предложил похлопать тем, кого свезли на стадион «на автобусах».

Когда Порошенко поднялся на сцену, кандидаты пожали друг другу руки.

Дебаты начались. Первым слово дали Зеленскому.

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