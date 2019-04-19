Оглашен регламент дебатов Порошенко с Зеленским

Киев, , 19:01 — REGNUM Один из ведущих дебатов кандидатов в президенты Украины Андрей Куликов огласил регламент мероприятия на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

По словам Куликова, каждый из кандидатов будет иметь по пять минут для вступительного слова.

Затем последует обмен вопросами между кандидатами. На то чтобы задать вопрос у кандидата будет одна минута, на то чтобы ответить — четыре минуты. Сколько именно будет вопросов Куликов не уточнил.

После взаимных вопросов кандидатам снова дадут по 5 минут на заключительное слово каждому. Затем ещё по 30 секунд на финальные реплики

По результатам жеребьевки выступать первым будет Зеленский.