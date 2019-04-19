Зеленский формирует новый политический стартап — эксперт

Киев, , 18:57 — REGNUM

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сформировал свою команду как политический стартап. Так формировались все стартапы от Аррle до iPhone. Об этом 19 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш.

«Зеленский достаточно профессиональный и непростой менеджер, который создал не просто компанию… Он собирает новую команду. Мы имеем новую технологию сбора команды — это новый политический стар-тап. Как формируется стартап? Идея и передовые в своих сферах люди, которые могут что-то сделать. Так формировались все стартапы от Аррle до iPhone, Facebook и т.д.», — считает Гавриш.

Он напомнил, что действующий президент Петр Порошенко имеет прочные связи и обязательства перед украинскими олигархами.

«Когда говорят, что у Зеленского нет команды, он не готов, а у Порошенко все есть, приведу вам несколько примеров относительно этой ситуации. Порошенко подписывал соглашения с Фирташем, переговоры шли 28 часов. Порошенко придумал формулу Роттердам +, на которой наживается куча олигархов. Вчера Ахметов приватизировал коксохим. В последнее мгновение происходит много событий», — отметил Гавриш.

Эксперт также обвинил Порошенко в манипулировании темой «нормандского формата» и установления мира на Донбассе.

«Заявление Петра Алексеевича о том, что в мае-июне месяце «нормандский формат» примет решение о выводе российских войск, немедленно опровергли в Москве и в Германии Ангела Меркель. Тут мы имеем политику манипуляций», — напомнил Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Зеленский публично представил свою политическую команду, в которую вошли как малоизвестные украинские эксперты, так и политики, которые ранее работали под руководством экс-премьера Николая Азарова, и действующего премьера Владимира Гройсмана. Так, Руслан Стефанчук — идеолог команды, отвечает за реформирование госинститутов и законопроектную работу; Иван Баканов — председатель партии «Слуга народа»; Дмитрий Разумков — вопросы внутренней политики; Александр Данилюк — международные отношения, финансовая и банковская политика, экс-министр финансов правительства Гройсмана. Руслан Рябошапка — правоохранительная и антикоррупционная политика; Галина Янченко — антикоррупционная политика и диджитал-решения для государства; Денис Монастырский — правоохранительные органы; Сергей Ионушас — органы правосудия; Иван Апаршин — эксперт по безопасности и обороне; Ирина Венедиктова — реформы в судебной системе; Даниил Гетьманцев — экономика, финансы и налогообложение; Виктория Страховая — банковская деятельность; Михаил Федоров — руководящие направления диджитал Зе-команды, цель деятельности «Государство в смартфоне»; Александр Мережко — международные отношения и народовластие; Олег Бондаренко — экологическое направление; Марина Бардина — политика равных прав и возможностей женщин и мужчин;Сергей Кальченко — эксперт по избирательному законодательству и европейским стандартам по правам человека; Андрей Герусь — энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование; Сергей Бабак — образование и наука; Евгений Комаровский — эксперт по медицине.