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Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для дебатов с Зеленским

Политика

Дебаты между кандидатами в президенты Украины начнутся в 19:00 по московскому времени

Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для дебатов с Зеленским
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 19 апреля 2019, 18:53 — REGNUM  Действующий президент Украины Пётр Порошенко, который пытается переизбраться на второй срок, прибыл на стадион «Олимпийский» в центре Киева, где должны состоятся его дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским.

Порошенко прибыл в сопровождении своей семьи и большого числа охранников. Поле стадиона разделено на две равные части — одну из них занимают сторонники Зеленского, вторую — сторонники Порошенко. При этом «сторонников» Порошенко явно больше.

Также довольно много зрителей находятся на трибунах стадиона.

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