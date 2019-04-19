Перед дебатами: Сторона Зеленского поет песни на русском языке

Киев, , 18:43 — REGNUM На НСК «Олимпийский» в Киеве в настоящий момент на стороне кандидата Владимира Зеленского его сторонники поют песни на русском языке, сторонники Петра Порошенко в ответ кричат «Ганьба» (позор — русск.).

Об этом сообщает украинский политолог Андрей Мишин, присутствующий на месте событий.

Эксперт не уточняет, какие именно песни исполняют сторонники Зеленского.

Также он сообщает, что сторона Зеленского «правильная» с точки зрения футбольных традиций.

«По традиции этого Киевского стадиона уже более более 70 лет назад, кто гонит мяч на Бессарабку (Бессарабский рынок) против солнца, та футбольная команда всегда выигрывает», — отмечает Мишин.

ИА REGNUM напоминает, что дебаты между кандидатами начнутся в 19:00 по местному времени. Стадион поделен пополам — отдельные сцены в сине-желтых цветах Для Порошенко и Зеленского установлены друг против друга в противоположных концах стадиона. Обе сцены оборудованы большими экранами.

Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.