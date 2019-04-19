Помпео отверг требования КНДР отстранить его от переговоров

Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после того, как власти Корейской Народно-Демократической Республики потребовали заменить его на переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном, «ничего не изменилось» и диалог должен быть продолжен. Соответствующее заявление Помпео сделал сегодня, 19 апреля, на брифинге по итогам переговоров с японской делегацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики потребовало отстранить госсекретаря Помпео от переговоров по денуклеаризации.

Однако американская сторона к этим требованиям не прислушалась.

«Ничего не изменилось. Мы продолжим работать. Я отвечаю за команду. Президент Трамп, конечно, отвечает за все усилия», — сказал Помпео.

Также он подчеркнул, что в его переговорной команде остается спецпредставитель Госдепартамента по Северной Корее Стивен Биган. Кроме того, Помпео добавил, что США продолжат оказывать давление на КНДР с целью принудить Пхеньян к одностороннему разоружению.

«Мы продолжим оказывать давление на Северную Корею, чтобы страна отказалась от всего оружия массового уничтожения», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.