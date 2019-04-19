Порошенко озвучил рецепт своей победы на выборах президента Украины

Киев, , 18:31 — REGNUM Действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко придумал способ победить во втором туре президентских выборов, который состоится 21 апреля.

По мнению Порошенко, каждый его сторонник должен до 21 апреля убедить проголосовать за него трех сторонников Владимира Зеленского.

Об этом он объявил, выступая на Майдане на политическом митинге своих сторонников, который предшествует дебатам на НСК «Олимпийский», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Дорогие соотечественники, обращаюсь к каждому из вас и прошу 21 апреля прийти на выборы. Самому прийти и обязательно привести родных и близких. Задача: прошу убедить минимум трех сторонников Зеленского и других кандидатов и привести их на избирательный участок. Этого будет достаточно для нашей победы», — призвал, в частности, Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что 17 апреля Порошенко заявил, что за него готовы проголосовать 40% избирателей, а за его соперника, соответственно, 60%. Глава государства подчеркнул, что разрыв не такой большой, и он будет бороться за каждый голос.

Между тем, согласно данным социологической группы «Рейтинг», обнародованным также 17 апреля, за Зеленского готовы проголосовать 73% определившихся с выбором респондентов, за Порошенко 27%. Социологи подчеркнули, что Зеленский опережает баллотирующегося на второй срок главу государства во всех возрастных категориях. Также актер лидирует в восточных, южных и центральных областях, и лишь в западных регионах Украины позиции обоих кандидатов почти равны.