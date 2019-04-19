Порошенко обвинил Зеленского в нетрадиционной военной ориентации

Киев, , 18:28 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его соперник на президентских выборах Владимир Зеленский является дезертиром, который посягает на должность верховного главнокомандующего.

Об этом Порошенко сообщил своим сторонникам на митинге, организованном перед началом предстоящих дебатов на стадионе «Олимпийский».

"От дебатов он уклонялся, как когда-то уклонялся от армии. Он проигнорировал в 2014 году во время мобилизации четыре повестки от военкомата. Мы знаем, что, к сожалению, дезертиров было много в 2014-м, но на должность верховного главнокомандующего из уклонистов претендует только один», — сообщил собравшимся Порошенко.

«Как он будет смотреть в глаза родителям погибших?» — добавил президент Украины.

Каким образом смотрит в глаза родителям погибших сам Порошенко, он уточнять не стал.

Напомним, за пять лет президентства Порошенко в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибло не менее 12 тыс. человек.

В свою очередь, Зеленский неоднократно заявлял о своей поддержке карательной операции Киева против восставшего народа Донбасса.

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