На Украине ждут «артиллерийскую перестрелку» между Зеленским и Порошенко

Киев, , 18:16 — REGNUM Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве по форме и сути больше похожи на «политическую артиллерийскую перестрелку». Об этом 19 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Руслан Бортник.

«Дебаты на «Олимпийском», учитывая то, в какой форме они сегодня организовываются, грозят превратиться в два монолога, которые не будут пересекаться, которые не будут синхронизированы, где каждый кандидат будет говорить о своем. Они будут говорить не для всех украинцев, а преимущественно для своих избирателей… Организовано две сцены между которыми 100 м пространства — это совсем не дебаты. По форме и сути это больше похоже на политическую артиллерийскую перестрелку, надеюсь, хотя бы аргументами, а не просто эмоциями», — сказал Бортник.

По его словам, Порошенко может применить «козырные карты», которые ранее не оглашались, для дискредитации Зеленского.

«На «Олимпийском» каждый из кандидатов будет пытаться навязать оппоненту свою повестку дня. Действующий президент будет говорить об армии, языке, вере, евроинтеграции. Конечно, обвинит оппонента в некомпетентности, в связах с олигархами и каких-то других грехах. Возможно, у президента есть какие-то козырные карты, которые не оглашались, для дискредитации своего оппонента», — допускает Бортник.

«Зеленский будет пытаться говорить о коррупции нынешней власти, о социально-экономическом положении, давать надежду своему избирателю на какое-то позитивное будущее, говорить о первых своих шагах и также обвинять своего оппонента», — добавил Бортник.

Эксперт также прогнозирует «победное соло» Порошенко на Общественном телевидении.

«На Общественном, наверное, будет соло Петра Порошенко… Петр Алексеевич будет иметь тактическое преимущество… Он будет трактовать как прошли дебаты на «Олимпийском» и доказывать, что именно он победил, а его соперник допустил недопустимые ошибки», — подытожил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве запланированы дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского. Для охраны общественного порядка на стадионе и вокруг него привлечено более 10 тыс полицейских. Трансляция дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленого и Петра Порошенко начнется в 18:50 и завершится в 22:00. Теледебаты на Общественном будет модерировать украинская журналистка Мирослава Барчук. Каждому кандидату зададут 20 вопросов.