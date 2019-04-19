ЕС пожурил Киев за отсутствие «серьезных дебатов»

Киев, , 18:02 — REGNUM В ЕС сожалеют, что на Украине в ходе президентской кампании не было серьезных дебатов между двумя кандидатами.

Об этом на брифинге сегодня, 19 апреля, заявил глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для меня это (отсутствие серьезных дебатов) является недостаточным уважением к избирателям. Кандидаты должны продемонстрировать серьезную дискуссию, чтобы избиратели были проинформированы об их политике… Для избирателей очень важна информация о политическом векторе кандидатов», — уточнил дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. В настоящий момент на главный стадион Украины постепенно прибывают люди, там в эти минуты идет развлекательный концерт. Чаша стадиона разделена пополам границей полицейских. В каждой части установлены сцены, отдельно для Зеленского и отдельно для Порошенко.