В партии Сальвини выступили за отставку мэра Рима

Рим, , 17:55 — REGNUM Глава фракции «Лиги» в городском совете Рима Маурицио Полити заявил, что партия выступает за отставку мэра Вирджинии Раджи, передает Mediaset в пятницу, 19 апреля.

За три года руководства Раджи так и не предложила никакого проекта развития города, более того, показала себя неспособной к руководству, сказал Полити.

Конфликт вокруг Вирджинии Раджи — часть общей борьбы между собой двух правящих партий Италии, «Лиги» и «Движения 5 звезд», членом которого является градоначальница.

Коалиция «Лиги» и «Движения» была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%.

За месяц до выборов в Европарламент «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен лидером «Лиги» Маттео Сальвини. «Лига» в тех же целях отвечает симметрично.

https://regnum.ru/news/polit/2615630.html