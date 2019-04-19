Политолог: Карфаген должен быть разрушен – Порошенко должен уйти!

Москва, , 17:57 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко так надоел гражданам Украины, что они готовы проголосовать за совершенно неподготовленного человека, считает политолог Михаил Погребинский. Об этом он заявил 19 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предстоящие дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«Все понимают, что Порошенко — уходящая фигура, — сказал Погребинский. — Порошенко так надоел украинским гражданам, что они готовы голосовать за совершенно неподготовленного человека. Я, честно говоря, на первом туре не ходил [голосовать], а во втором туре, наверное, пойду. Карфаген должен быть разрушен, Порошенко должен уйти. И люди должны вздохнуть с облегчением, а потом уже оказывать влияние на нового президента, чтобы он не пошёл по пути Порошенко».

При этом политолог отметил, что разрыв в рейтингах Порошенко и Зеленского настолько велик, что действующему президенту Украины его не преодолеть.

«На меня Зеленский не производит впечатления марионетки. Мне кажется, он парень себе на уме. Он будет добиваться самоутверждения в той роли, которая ему предстоит», — подытожил Погребинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на стадион «Олимпийский» в Киеве уже запускают зрителей. Шествие зрителей растянулось на километры, люди идут с Майдана Независимости, где до этого прошла акция «Защити Украину», организованная штабом действующего президента Петра Порошенко. Из-за этого центр Киева стоит в пробках. Шествие охраняют наряды полиции и нацгвардии.

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