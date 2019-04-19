Трамп провел переговоры с фельдмаршалом Хафтаром

Вашингтон, 19 апреля 2019, 17:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главнокомандующим «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифой Хафтаром, 19 апреля передает агентство Reuters.
Согласно заявлению Белого дома, телефонные переговоры Трампа и Хафтара состоялись ещё в понедельник 15 апреля.
В ходе переговоров Трамп «признал значительную роль фельдмаршала Хафтара в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии».
Главнокомандующий ЛНА и американский президент «обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе».
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент ЛНА Хафтара штурмует Триполи — столицу Ливии и «международно признанного» правительства Файеза Серраджа.
Читайте также: Катар призвал блокировать поставки оружия армии Хафтара