Трамп провел переговоры с фельдмаршалом Хафтаром

Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главнокомандующим «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифой Хафтаром, 19 апреля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Белого дома, телефонные переговоры Трампа и Хафтара состоялись ещё в понедельник 15 апреля.

В ходе переговоров Трамп «признал значительную роль фельдмаршала Хафтара в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии».

Главнокомандующий ЛНА и американский президент «обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент ЛНА Хафтара штурмует Триполи — столицу Ливии и «международно признанного» правительства Файеза Серраджа.

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