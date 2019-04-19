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В Калужской области состоялась сессия по вопросам развития муниципалитета

Политика

Губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул необходимость ускорения процессов решения первостепенных задач для комплексного социально-экономического развития Жуковского района

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В Калужской области состоялась сессия по вопросам развития муниципалитета
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Калужской области
В Калужской области состоялась сессия по вопросам развития муниципалитета

Калуга, 19 апреля 2019, 17:51 — REGNUM  19 апреля в Жуковском районе Калужской области состоялась стратегическая сессия по вопросам развития муниципалитета на предстоящий период. Это второе подобное мероприятие в муниципалитетах региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в выстраивании концепции, технологий и инструментов формирования эффективных управленческих решений для успешного развития экономики и социальной сферы района участвовали губернатор Анатолий Артамонов, члены правительства области, местное руководство, депутаты, представители общественности и бизнеса.

В основе формирования концепции — задачи, поставленные в указе президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегия развития Калужской области.

В ближайших планах муниципалитета — работа по улучшению качества дорог, строительство очистных сооружений, школ, детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, более тесное взаимодействие с населением, завершение начатых проектов в сфере экономики и привлечение новых инвесторов, развитие туристических маршрутов, активизация деятельности по возвращению земель в сельхозоборот.

По итогам данного мероприятия муниципалитету дано поручение подготовить проект постановления правительства Калужской области о комплексном развитии района.

Отметив уникальные возможности и удобное географическое положение территории, глава региона Анатолий Артамонов подчеркнул необходимость ускорения процессов решения первостепенных задач для комплексного социально-экономического развития Жуковского района: «Необходимо ставить более смелые задачи, привлекать новые инвестиционные проекты, расширять возможности действующих производств, создавать рабочие места».

В первой половине дня участники сессии во главе с первым заместителем губернатора области Дмитрием Денисовым познакомились с работой ряда предприятий. В частности, с ООО «Гранд-Мастер» — производством полиолефиновых пленок. Оно оснащено новейшим технологическим оборудованием ведущих европейских производителей, продукцию реализует во многих регионах России. Компания постоянно развивается, совершенствует рецептуры и собственную технологию изготовления продукции.

Состоялось также знакомство с объектом социальной сферы — детским оздоровительным лагерем «Изумрудный», который недавно реконструирован и готовится в июне 2019 года принять на отдых первую группу детей.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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