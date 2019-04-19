Досрочные выборы в Италии могут пройти в июне

Рим, , 17:49 — REGNUM Если кризис в правящей коалиции Италии не закончится, досрочные выборы могут пройти в июне 2019 года, сообщает в пятницу, 19 апреля, Il Giornale со ссылкой на заявление заместителя министра инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси, члена партии «Лига».

По данным источников издания, Рикси в беседе с коллегами по партии сказал, что коалиционный союз с «Движением 5 звезд» скомпрометирован по вине «Движения», лидеры которого «делают все, чтобы заставить нас голосовать в июне».

Коалиция «Лиги» и «Движения» была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%. За месяц до выборов в Европарламент «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен лидером «Лиги» Маттео Сальвини.

Читайте также: Лидеры правящих партий Италии заговорили о распаде коалиции

Решение об инициировании досрочных выборов может быть принято «Лигой» уже после выборов в Европарламент и только в том случае, если на этих выборах правоцентристские партии («Лига», «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии») наберут заметно больше 50%. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%. В таком случае главой нового правительства станет Сальвини.