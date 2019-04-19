США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

Вашингтон, , 17:44 — REGNUM США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

Напомним, власти Мальты без объяснения причин не дали разрешения российским самолётам проследовать через воздушное пространство страны.

В ответ МИД РФ официально заявил, что этот инцидент не останется незамеченным и повлияет на дальнейшие отношения России с Мальтой.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в ситуацию в Венесуэле, где США напрямую поддержали попытку государственного переворота и отстранения от власти правительства законно избранного президента Николаса Мадуро.

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