Атмосфера нагнетается в интересах Порошенко — политолог про Украину

Москва, , 17:48 — REGNUM В преддверии дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко атмосфера нагнетается со всех стороны, считает политолог Михаил Погребинский. Об этом он заявил 19 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, призвавшего участников предстоящих дебатов отказаться от их проведения.

«Комментировать его никакого желания нет, — сказал Погребинский. — Человек абсолютно аморальный, циничный и думает исключительно о том, так делать себе карьеру».

Что касается самих дебатов, то, по словам Погребинского, атмосфера нагнетается и главным образом в интересах Порошенко.

«Нагнетается она с разных сторон. Я предполагаю, что ничего не произойдёт, и прежде всего из-за того, что нагнетание достигло такой степени интенсивности, что туда согнали тысячи людей под ружьём, которые будут обеспечивать порядок, — сказал политолог. — Аваков взял на себя ответственность обеспечить безопасность. И мне кажется, он сделает для этого всё возможное. Любой эксцесс в интересах Порошенко, а в интересах Авакова чтобы не было никаких эксцессов. Но поскольку силовой ресурс в данном случае на стороне Авакова, то я почти уверен, что ничего не произойдёт».

Напомним, что поводом для этого разговора стал продемонстрированный в эфире передачи отрывок из выступления Гордона, который призвал Зеленского отказаться от дебатов на стадионе с президентом Порошенко из соображений безопасности.

Однако Зеленский заявил, что первым отказываться от дебатов не собирается.

Читайте развитие сюжета: Стало известно кто будет ведущим на дебатах Зеленского с Порошенко