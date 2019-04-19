На «Олимпийский» начали запускать зрителей. Центр Киева стоит в пробках

Киев, , 17:42 — REGNUM На стадион «Олимпийский» в Киеве уже запускают зрителей. Шествие зрителей растянулось на километры, люди идут с Майдана Независимости, где до этого там прошла акция «Защити Украину», организованная штабом действующего президента Петра Порошенко. Из-за этого центр Киева стоит в пробках. Шествие охраняют наряды полиции и Нацгвардии.

Граждане идут с государственными флагами, флагами организаций «Молодежный национальный конгресс», националистических УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Самооборона Майдана». При этом люди выкрикивают лозунги в поддержку Порошенко: «Нам нужен Порох!», «Дадим пороха» и прочие.

Полиция пропускает на стадион людей только с государственными флагами. При этом проводится досмотр вещей, граждан пропускают через рамки металлоискателя. Обстановка спокойная, конфликтов, потасовок и задержаний не зафиксировано.

Кроме того, модератор дебатов на Общественном телевидении Павел Казарин сообщил, что трансляция дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленcкого и Петра Порошенко начнется в 18:50 и завершится в 22:00. Трансляция со стадиона начнется в 19:00 и закончится в 20:00.

«Все происходящее там — инициатива штабов. Они выбирают себе подрядчиков и модераторов. Я не знаю, кто будет реферировать на том ринге», — отметил Казарин на своей странице в Facebook.

По его словам, теледебаты будет модерировать украинская журналистка Мирослава Барчук.

«Мы предлагаем президенту вместо скучных монологов ответить на вопросы … 20 вопросов от всех, кому не все равно», — добавил Казарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве запланированы дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского. Для охраны общественного порядка на стадионе и вокруг него привлечено более 10 тыс полицейских.